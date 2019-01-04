Ege uyandı

İzmir'de göz ameliyatı öncesi anestezi uygulandığı sırada oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve başka bir hastaneye sevk edilen Ege Avcı (5) hayati tehlikeyi atlattı. Olayla ilgili konuşan anne İpek Yeşilçam Avcı, "Çok zor bir süreç bizi bekliyor. Beyin çok hasar aldığı için tam olarak bilinç açık değil, kasılmaları var" şeklinde konuştu. Kendilerini ziyaret eden Torbalı Devlet Hastanesi yöneticilerinin oksijen yerine azot gazı verildiğini kabul ettiğini öne süren Avcı, "Başhekim, başhekim yardımcıları, doktoru sürekli arıyor. Beni hiçbir şey teselli etmiyor. Sorumlulara mutlaka yaptırım uygulanmalı, hiçbir şey cezasız kalmamalı" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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