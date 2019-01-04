Yaklaşık 20 farklı vitamin ve mineral içeren avokado sağlık saçıyor. Omega-6 yağ asitleri içeren bu meyve, afrodizyak etkiler gösteriyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten avokado, üremeyi kolaylaştırıyor ve bebek sahibi olamayanların yüzünü güldürüyor. Uzmanlar, "Mucize" diye tanımladıkları avokadonun faydalarını saymakla bitiremiyor:
Kalp-damar sağlığını korur.
Doğurganlığı arttırır.
Kalp-damar sağlığını korur.
Doğurganlığı arttırır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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