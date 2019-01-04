20 farklı vitamin ve mineral içerensağlık saçıyor. Omega-6 yağ asitleri içeren bu meyve, afrodizyak etkiler gösteriyor.Sperm kalitesini de yükselten avokado, üremeyi kolaylaştırıyor ve bebek sahibi olamayanların yüzünü güldürüyor. Uzmanlar,diye tanımladıkları avokadonun faydalarını saymakla bitiremiyor:Doğurganlığı arttırır.