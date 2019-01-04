EGE Denizi'nde, balon balığının ardından, aslan balığı paniği başladı. Tropikal bir balık türü olan balığın Süveyş Kanalı'ndan kaçıp önce Akdeniz'e ardından da Ege bölgesine yayıldığı açıklandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, bu balık türünün yılda 2 milyon yumurta verdiğini belirtti. Ateş, "İnsanlar üzerinde alerjik bir etki gösterir. Buna maruz kalanlar, hemen 40 derecelik bir suda 30 dakika kalmalı. Ardından hastanelere müracaat etmeli. Balığın dikenlerine maruz kalındığı zaman de zehirlenme etkisi gösterir" dedi.
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