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Aslan balığı paniği

Aslan balığı paniği
EGE Denizi'nde, balon balığının ardından, aslan balığı paniği başladı. Tropikal bir balık türü olan balığın Süveyş Kanalı'ndan kaçıp önce 'e ardından da Ege bölgesine yayıldığı açıklandı. Sıtkı Koçman Üniversitesi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, bu balık türünün yılda 2 milyon yumurta verdiğini belirtti. Ateş, "İnsanlar üzerinde alerjik bir etki gösterir. Buna maruz kalanlar, hemen 40 derecelik bir suda 30 dakika kalmalı. Ardından hastanelere müracaat etmeli. Balığın dikenlerine maruz kalındığı zaman de zehirlenme etkisi gösterir" dedi.
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