Balyozlu soyguncular, 1 milyon liralık vurgun yaptı. Hırsızlık olay dün gece Antalya'da yaşandı. Dükkanını açan kuyumcu Ali Akalı vitrinde bıraktığı altınlardan sadece bir bilezik ve bir kolye kaldığını gördü. Gözlerine inanamadı. İşyerinin duvarında yarım metrelik bir delik olduğunu fark etti, polise haber verdi. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki 4.5 kilo altını çalan hırsızların, güvenlik kameraları ve alarmı kapatmak için de dükkanın dışındaki elektrik panosunu tahrip ederek elektriği kestiği de belirlendi. Akalı, hırsızların daha önce de 2 kez dükkanına girmeye çalıştıklarını söylerken, 3 gün önce ise asansörlü kasanın arızalandığı, altınları bu nedenle vitrinde bıraktığı öğrenildi.
Sabah işyerini açan kuyumcu Ali Akalı, soyulduğunu anladı. Hemen telefona sarıldı. Hırsızların 1 milyon lira değerindeki 4,5 kilo altını çalındığı anlaşıldı.
Erdoğan ÖZTÜRK
Sabah işyerini açan kuyumcu Ali Akalı, soyulduğunu anladı. Hemen telefona sarıldı. Hırsızların 1 milyon lira değerindeki 4,5 kilo altını çalındığı anlaşıldı.
Erdoğan ÖZTÜRK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.