Sınırsız eğlence

Tüm dünyayı yeni yıl coşkusu sardı. İstanbul da bu coşkudan nasibini aldı. 2018'in son dakikalarında İstanbul'da yeni yıl coşkusu tavan yaptı. Kutlamaların adresi ise Taksim Meydanı'ydı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda yer kalmadı.
Eğlenenler arasında halay çeken Suriyeliler de vardı. Suriyeliler bayrak açıp slogan attı. Yeni yılı coşkuyla karşıladı.
TACİZE GEÇİT YOK
Özel Harekat Polisleri ve farklı kılıklara bürünen sivil Güven Timleri, vatandaşların güvenliği için mesaideydi. Bu sayede taciz olayları da engellendi. Kadınları taciz etmek isteyen zanlılar, kıskıvrak enselendi.
ATLA GEL GÜVENLİK
İstanbul'da 39 bin polis, toplumun huzurunu sağladı. Sivas Kangal ve Akbaş cinsi köpekler ve ilk kez 2018'de İstanbul'da göreve başlayan Atlı Polisler de güvenlik için sokaklardaydı.
TRAFİĞİN YENİ YILI
İstanbul, dün boş bir güne uyandı. Yeni yıl coşkusuna tatil de eklenince İstanbul yolları boş kaldı.
HAVALİMANI DOLDU TAŞTI
Yılbaşı tatili nedeniyle havalimanları dolup taştı. THY'nin Amerika Kıtası'na yaptığı 5 seferde seyahat eden yolcular, yeni yılı hem havada hem de karada kutladı.
Eğlenenler arasında halay çeken Suriyeliler de vardı. Suriyeliler bayrak açıp slogan attı. Yeni yılı coşkuyla karşıladı.
TACİZE GEÇİT YOK
Özel Harekat Polisleri ve farklı kılıklara bürünen sivil Güven Timleri, vatandaşların güvenliği için mesaideydi. Bu sayede taciz olayları da engellendi. Kadınları taciz etmek isteyen zanlılar, kıskıvrak enselendi.
ATLA GEL GÜVENLİK
İstanbul'da 39 bin polis, toplumun huzurunu sağladı. Sivas Kangal ve Akbaş cinsi köpekler ve ilk kez 2018'de İstanbul'da göreve başlayan Atlı Polisler de güvenlik için sokaklardaydı.
TRAFİĞİN YENİ YILI
İstanbul, dün boş bir güne uyandı. Yeni yıl coşkusuna tatil de eklenince İstanbul yolları boş kaldı.
HAVALİMANI DOLDU TAŞTI
Yılbaşı tatili nedeniyle havalimanları dolup taştı. THY'nin Amerika Kıtası'na yaptığı 5 seferde seyahat eden yolcular, yeni yılı hem havada hem de karada kutladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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