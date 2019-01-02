Sınırsız eğlence

dünyayı yeni yıl coşkusu sardı. İstanbul da bu coşkudan nasibini aldı. 2018'in son dakikalarında İstanbul'da yeni yıl coşkusu tavan yaptı. Kutlamaların adresi ise Taksim Meydanı'ydı. Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanda yer kalmadı.Eğlenenler arasında halay çeken Suriyeliler de vardı. Suriyeliler bayrak açıp slogan attı. Yeni yılı coşkuyla karşıladı.Harekat Polisleri ve farklı kılıklara bürünen sivil Güven Timleri, vatandaşların güvenliği için mesaideydi. Bu sayede taciz olayları da engellendi. Kadınları taciz etmek isteyen zanlılar, kıskıvrak enselendi.İstanbul'da 39 bin polis, toplumun huzurunu sağladı. Sivas Kangal ve Akbaş cinsi köpekler ve ilk kez 2018'de İstanbul'da göreve başlayan Atlı Polisler de güvenlik için sokaklardaydı.İstanbul, dün boş bir güne uyandı. Yeni yıl coşkusuna tatil de eklenince İstanbul yolları boş kaldı.tatili nedeniylehavalimanları doluptaştı. THY'nin AmerikaKıtası'na yaptığı 5 seferde seyahateden yolcular, yeni yılı hemhavada hem de karada kutladı.