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Ölüm meydanı

Ünlü pehlivan , kendi inşaatından düşerek hayatını kaybetti.

Ölüm meydanı
Amasyalı yağlı güreşçi Mahsuni Sevimli'den üzücü haber geldi. Aynı zamanda müteahhitlik ve inşaat ustalığı yapan Sevimli, dün 'da yaptığı bir inşaatta, yaklaşık 13 metreden asansör boşluğuna düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Sevimli, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sevimli'nin cenazesi dün son yolculuğuna uğurlandı.
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