Ölüm meydanı

Amasyalı yağlı güreşçi Mahsuni Sevimli'den üzücü haber geldi. Aynı zamanda müteahhitlik ve inşaat ustalığı yapan Sevimli, dün İstanbul'da yaptığı bir inşaatta, yaklaşık 13 metreden asansör boşluğuna düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Sevimli, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sevimli'nin cenazesi dün son yolculuğuna uğurlandı.
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