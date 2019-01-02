Kıs'kan'ç! Kocası tarafından terk edilen genç kadın, silaha sarıldı. Kıskandığı eşini ağır yaraladı. Hapsi boyladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Mehmet E. annesinin evinden çıkarken, 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan genç kadın, bir gün sonra suç aleti tabancayla birlikte, polise teslim oldu. Kocasını, kendisini terk edip başka bir kadınla görüştüğü iddiasıyla vurduğunu söyledi. Mahkemeye sevk edilen kıskanç eş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.