Cinayet gibi!

Artvin Yusufeli'nde dün akşam saatlerinde yılbaşı alışverişi yaptıktan sonra evine doğru yürüyen esnaf Mehmet Alkan'a, arkadan gelen bir araç çarptı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Alkan'a çarpan otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yan tarafa fırlayıp Çoruh Nehri'ne uçan Alkan, suya kapılarak sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Jandarma, polis ve AFAD ekipleri, saatlerce arama yaptı. Dalgıçlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Alkan'ın cesedi, dün sabah olay yerinin yaklaşık bir kilometre uzağında kayalıkların arasında bulundu. Polis, bölgedeki tüm kameraları incelemeye aldı. Vicdansız sürücüyü aramaya başladı.
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