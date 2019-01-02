Büyükada'da atları katleden faytoncular yine bir skandalın başrolünde yer aldı. Büyükada'da, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırlar bölgesinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın tamamen kontrol altına alınsa da, 7 at telef oldu. Sürekli gündeme gelen Adalar'daki fayton sahiplerinin canavarlığına ise hala kimse 'dur' demedi. Asfalt yolda ve dik yokuşlarında koşmak atların doğasına aykırı olması, faytoncuların onları aç ve susuz bırakması nedeniyle yılda 800 atın öldüğü belirtildi. 'Faytona Binme Atlar Ölüyor' Sözcüsü Elif Narin, "400 sayısı sadece belediyenin gömme işlemini yaptığı at sayısı. Ama biliyoruz ki sakatlanan atlar ormanda kaderine terkediliyor, denizin dibinde at cesetleri görüntüleniyor. Biz bir senede ölen at sayısının 700-800 civarında olduğunu tahmin ediyoruz" diyor.
Atlara su bile vermeyerek ölümüne neden olan faytoncular, yaşanan son faciadan sonra bile suçlarının olmadığını iddia etti.
Atlara su bile vermeyerek ölümüne neden olan faytoncular, yaşanan son faciadan sonra bile suçlarının olmadığını iddia etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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