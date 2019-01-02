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2019 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı

Bazı anne adayları, 2018’in son saatlerinde sancılandı. Bebekleri, 2019’un ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açtı. Aileler, da çifte mutluluk yaşadı...




Tüm dünya yeni yılı coşkuyla kutladı. Kimileri 2019'a evlerinde girerken, kimileri de eğlence merkezlerine aktı. Anne karnındaki bebekler de yeni yılı karşılamak için sabırsızlandı! 2018'in son saatlerinde bazı anne adaylarının doğum sancıları başladı. 2019'un ilk dakikalarında dünyaya "Merhaba" diyen bebekler, ailelerine çifte sevinç yaşattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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