Umut öyküsü

Türkiye'nin kalbi, lösemiyle mücadele eden Öykü Arin için attı. İzmir'de yaşayan 3.5 yaşındaki Öykü, geçen Kasım'da rahatsızlandı. Hasteneye kaldırılan küçük kızın lösemiye yakalandığı ortaya çıktı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü'nün yaşaması, ilik nakline bağlıydı. Uygun donörün bulunması için yurt içinde ve dışında kampanya başlatıldı. Feridun Düzağaç, Demet Akbağ ve Güven Kıraç'ın da aralarında bulunduğu sanatçılar da Öykü için bağış çağrısı yaptı. Brezilya'dan gelen haber ise umutları arttırdı. Brezilya'da yaşayan bir kişinin uygun donör olabileceği bilgisine ulaşıldı. Ancak bu haber netlik kazanmadı. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, "Brezilya'da bir kişinin iki değeri uyuyor ama üçüncü değerinin uyup uymadığını bilmiyoruz. Bunun araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu, oradaki muadil kuruma başvuru yaptı. Bu, 'Donör bulundu' anlamına gelmiyor. Şu an için uygun donör bulunmuş değil, kampanya her zamankinden daha da önemli. Zamanımız giderek azalıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kampanyayı büyütmek istiyoruz. Ne kadar çok kişi kök hücre bağışında bulunursa kızımın kurtulma olasılığı daha da artıyor" açıklamasını yaptı.
İlik bekleyen Öykü'ye destek mesajları yağıyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Zamanımız giderek daralıyor" diyerek Türkiye'ye ve dünyaya bağış çağrısı yapıyor.
İlik bekleyen Öykü'ye destek mesajları yağıyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, "Zamanımız giderek daralıyor" diyerek Türkiye'ye ve dünyaya bağış çağrısı yapıyor.
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