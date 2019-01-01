Kara kış geldi çattı. Türkiye'nin doğusu, kar altında, güneyi ise güneş altında yeni yıla girdi. Muş'ta bir haftadır süren yağış nedeniyle, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı, merkeze 20 kilometre mesafedeki kar kalınlığı 5 metreye ulaştı. Hakkari'de ise kar kalınlığı merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Erzincan'da 301, Sivas'ta da 296, Bitlis'te 287, Muş'ta 266, Van'da 237, Hakkari'de 96, Ağrı'da 51, Erzurum'da 27, Şırnak'ta 24 Kars'ta 5 köy ve mezraya ulaşılamıyor. 14 ilde kar tatili verildi.
GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR
Yurdun birçok yerinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Antalya'da tatile gelen turistler, yat turuna çıkıp, güneşli havanın tadını çıkardı. Masmavi denizde, güneşli bir havada tura çıkan turistler, Kekova'daki Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni de gezdi. Yat üstünden bol bol fotoğraf ve video çekerek, gezilerini ölümsüzleştiren turistler, Batık Kent'te yatın aynalı bölümünden su altındaki tarihi gözlemledi. Hava sıcaklığının 17 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği Aralık ayı sonunda turistler yatlardan atlayarak, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı birçok bölgede hayatını felç etti. Antalya Alanya'da ise Aralık ayının son gününde tatilciler denize girip güneşlendi.
GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR
Yurdun birçok yerinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Antalya'da tatile gelen turistler, yat turuna çıkıp, güneşli havanın tadını çıkardı. Masmavi denizde, güneşli bir havada tura çıkan turistler, Kekova'daki Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni de gezdi. Yat üstünden bol bol fotoğraf ve video çekerek, gezilerini ölümsüzleştiren turistler, Batık Kent'te yatın aynalı bölümünden su altındaki tarihi gözlemledi. Hava sıcaklığının 17 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği Aralık ayı sonunda turistler yatlardan atlayarak, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı birçok bölgede hayatını felç etti. Antalya Alanya'da ise Aralık ayının son gününde tatilciler denize girip güneşlendi.
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