İspanyol oyuncu Penelope Cruz, milyonları büyüledi. 44 yaşındaki oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Gözleri ve parlak cildiyle beğenilen Cruz, güzellik sırrının bitter çikolatadan geldiğini söyledi. 'Kilo aldırır' sözüne inat, güzelliğin lezzetli halini keşfeden Cruz, kadınlara da bitter çikolata yemesini önerdi. Araştırmalar, antioksidan zengini çikolatanın gençleştirdiği ve kırışıklıkları engellediğini gösterdi.
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