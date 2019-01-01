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alabilmek i böbreğini sattı

li genç, marka telefon alabilmek amacıyla bir böbreğini sattı. Ancak diğer böbreği de enfeksiyon kaptı. Ölümkalım savaşı vermeye başladı.

AhPhone!
Çin'de yaşayan Xiao Wang (24), bir telefon uğruna sağlığını riske attı. Wang, 7 yıl önce 4 marka telefon almak i 2011 yılında böbreğini 3 bin 300 dolara organ mafyasına sattı. Tek böbrekle hayatına devam edebileceğini düşünen gencin, bir süre sonra sağlığı bozulmaya başladı.

DİYALİZE BAĞLANDI
Hastanelik olan Wang'ın diğer böbreğinin enfeksiyon kaptığı saptandı. Hayatı kararan genç, diyalize bağlandı. Böbrek nakli bekleyen , bir telefon yüzünden sağlığının bozduğunu belirterek büyük bir hata yaptığını açıkladı. Doktorlar ise Xiao Wang'ın artık normal bir hayat sürmesinin imkansız olduğunu anlattı.
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