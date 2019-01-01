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Afrodizyak biber
Yemeklere lezzet katan acı biber, sağlığımıza olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Sindirimi hızlandıran acı biber, iştah açıyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükselten acı biberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
Mide ülserini engeller.
rahatlatır. Kabızlığı giderir.
dolaşımını hızlandırır.
Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ağrısını keser.
Şişkinliği giderir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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