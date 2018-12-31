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açıkladı: tüketmek e iyi geliyor

Kötü , tedavi edilmediğinde hayatı tehdit ediyor. bu hastalıktan korunmak için şunları öneriyor: Yürüyüş yapın. Günde 1 avuç yiyin. sofranızdan eksik etmeyin...



Lipid adı verilen bir tür kan yağı olan kolesterol, vücudun önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. İyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılan kolesterol, kimi zaman sinsi bir tehlike haline gelebiliyor. Günümüzde yetişkinlerde sık görülen kötü kolesterol yüksekliği, damar sertliğine zemin hazırlıyor. Tedavi edilmediğinde kalp hastalıklarına hatta kalp krizine neden olabiliyor. Kolesterolün dengelenmesinde, sağlıklı beslenme ve yaşam şeklinin değiştirilmesi, hayati önem taşıyor. Uzmanlar, kolesterolle ilgili şu bilgileri veriyor...
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