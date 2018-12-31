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Pekmez aşkına
Kış aylarında vücut ısısını dengeleyen ve veren , aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren pekmez, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm hareketlerini destekliyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Vücut direncini ve bağışıklığı artıran pekmez, hastalıklardan koruyor. Öksürüğü kesiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Karaciğer hastalıklarını önler.
korur. Tümörlerin yayılmasını engeller.
Antioksidan içeriği ile DNA hasarlarını giderir.
Enerji verir. Halsizliği bitirir.
Kalp dostudur. Tansiyonu dengeler.
Bağırsakları güçlendirir.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Cildi egzama ve sedef problemlerinden korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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