Ölümcül iddia

İddia için denize atlayan genç adam gözden kayboldu. İstanbul Kartal'da Barış Kekeç önceki gece kıyafetlerini çıkartarak denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra, kıyıya tekrar çıkmak istedi. Akıntıya kapıldı. Kekeç bir süre sonra gözden kaybolunca arkadaşları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sahil güvenlik ve deniz polisi, deniz yüzeyinde arama yaparken, balık adamlar da Kekeç'in son görüldüğü bölgede dalış gerçekleştirdi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ailenin de sahilde bekleyişinin sürdüğü görüldü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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