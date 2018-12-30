Sultan Selma

Belçika 'dan gelen dişi aslan Selma, dün İzmir Doğal Yaşam Parkı'na yerleşti. Parkta, aslan sayısı 4'e yükseldi. 2.5 yaşındaki Selma hem ziyaretçilerin hem de erkek aslanların ilgisini çekti. Park görevlileri, adaptasyon süreci için dişi aslanı ailenin erkek üyelerinden 11 yaşındaki Tao, 7 yaşlarındaki Golyat ve Batu'yla bir araya getirdi. Nazlı tavırlarıyla dikkat çeken Selma'nın şimdi yavru aslanları dünyaya getirmesi bekleniyor.
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