Bugünkü
Takvim

Sultan Selma

’dan gelen Selma, ’deki hayvanat bahçesine yerleşti. tavırları ve güzelliğiyle erkek aslanları büyüledi...

Sultan Selma
'dan gelen dişi aslan Selma, dün Doğal Yaşam Parkı'na yerleşti. Parkta, aslan sayısı 4'e yükseldi. 2.5 yaşındaki Selma hem ziyaretçilerin hem de erkek aslanların ilgisini çekti. Park görevlileri, adaptasyon süreci için dişi aslanı ailenin erkek üyelerinden 11 yaşındaki Tao, 7 yaşlarındaki Golyat ve Batu'yla bir araya getirdi. tavırlarıyla dikkat çeken Selma'nın şimdi yavru aslanları dünyaya getirmesi bekleniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSultan Selma
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar