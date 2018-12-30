Yurdum insanı, toplu taşımada sınırları zorladı! Şanlıurfa Ceylanpınar'dan gelen fotoğraf, şaşkınlık yarattı. Dün, 6 kişilik aile, motorlarına atladı. Canlarını hiçe sayıp şehir turuna çıktı! 3 küçük çocuğun bir de bebeğin olduğu motorda çocuklarının ne bir kaskı ne de kolluğu vardı. Çocuklarının hayat güvenliğini de hiçe sayan anne ve babanın sorumsuzluğu, bu seferlik bir kazaya sebep olmadı. Fotoğrafının çekildiğini fark eden anne, objektiflere gülümsemeyi de unutmadı!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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