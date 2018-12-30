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Ceylanpınar'da şaşkınlık veren kare! İki kişilik motora 6 kişi bindiler

İki kişilik motora, 6 kişi binen aile, yürekleri ağza getirdi. Objektiflere gülümseyen aile, daha sonra şehrin kalabalığında izini kaybettirdi.

Bisixlet!
Yurdum insanı, toplu taşımada sınırları zorladı! Ceylanpınar'dan gelen fotoğraf, şaşkınlık yarattı. Dün, 6 kişilik aile, motorlarına atladı. Canlarını hiçe sayıp şehir turuna çıktı! 3 küçük çocuğun bir de bebeğin olduğu motorda çocuklarının ne bir kaskı ne de kolluğu vardı. Çocuklarının hayat güvenliğini de hiçe sayan anne ve babanın sorumsuzluğu, bu seferlik bir kazaya sebep olmadı. Fotoğrafının çekildiğini fark eden anne, objektiflere gülümsemeyi de unutmadı!
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