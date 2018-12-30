Yatağı düğünden 18 gün sonra gönderen firmaya kınama cezası verildi. Akılalmaz olay Antalya'da meydana geldi. Y.D. adlı turizmci ile nişanlısı, geçtiğimiz 1 Temmuz günü dünyaevine girdi. Çift, düğünden yaklaşık 1.5 ay önce, 13 Mayıs günü ünlü bir mobilya firmasından 21 iş gününde teslim edilmek üzere; yatak odası, yemek odası, oturma grubu, L tipi koltuk ve TV ünitesinden oluşan mobilya grubu satın aldı. 16 bin 500 TL de ödeme yaptı. Bazı eşyalar geldi. Yatak ise düğünden 18 gün sonra gönderildi. Y.D. şikayetçi oldu. Firmaya kınama cezası verildi.
Sinirinin hala geçmediğini belirten genç adam, "Düğünüm 1 Temmuz'daydı. Annemden emdiğim süt burnumdan geldi. Hayatımda bu kadar çok telefon görüşmesi yapmadım. Düğünüm bitti, yatak yok, televizyon sehpası Eylül'de geldi. 13 Mayıs'ta ödemenin hepsini tek kalemde yaptım. Dört ayın sonunda tüm işlemler tamamlandı. Düğünden sonra yatak olmadığı için yerde yattık. Hiçbir yetkili arayıp özür de dilemedi" diye konuştu.
Sinirinin hala geçmediğini belirten genç adam, "Düğünüm 1 Temmuz'daydı. Annemden emdiğim süt burnumdan geldi. Hayatımda bu kadar çok telefon görüşmesi yapmadım. Düğünüm bitti, yatak yok, televizyon sehpası Eylül'de geldi. 13 Mayıs'ta ödemenin hepsini tek kalemde yaptım. Dört ayın sonunda tüm işlemler tamamlandı. Düğünden sonra yatak olmadığı için yerde yattık. Hiçbir yetkili arayıp özür de dilemedi" diye konuştu.
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