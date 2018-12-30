Ömrün uzamasıyla birlikte ortaya çıkan hastalıkların başında Alzheimer geliyor. 60 yaşın üzerindeki kişilerde ortaya çıkan bu hastalık, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hastalığın yaşlılıktan değil, anormal beyin süreçlerinden meydana geldiğini belirten uzmanlar, Alzheimer'la ilgili şu bilgileri veriyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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