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doğru beslenme ile önlenebilir! Uzmanlardan Alzheimer hastalarına ve greyfurt önerisi

n sonra kapıyı çalan , doğru beslenme ile önlenebiliyor. Uzmanlar, hastaların bulmaca çözmesini, C vitamininden zengin ve greyfurt yemesini öneriyor...



Ömrün uzamasıyla birlikte ortaya çıkan hastalıkların başında Alzheimer geliyor. 60 yaşın üzerindeki kişilerde ortaya çıkan bu hastalık, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hastalığın yaşlılıktan değil, anormal beyin süreçlerinden meydana geldiğini belirten uzmanlar, Alzheimer'la ilgili şu bilgileri veriyor...
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