Vah h'Ali'me

İstanbul'da yaşayan Ali Rıza Irmak (63), 45 yıl TCDD'de çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. Birikimleriyle Ataşehir'de arsa ve Balıkesir'de yazlık aldı. 11 Aralık'ta telefonu çaldı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, "FETÖ'cü emlakçılara operasyon düzenliyoruz. Sen vatansever birisin. Yardımına ihtiyacımız var. Arsanı sat. Alım satım esnasında çeteyi takip edeceğiz" yalanıyla kandırdı. Dolandırıcıya inanan Irmak, hemen arsasını 710 bin TL'ye sattı. Eve giden kurye de parayı Irmak'tan aldı. Ancak çete durmadı. Irmak'a 50 bin lira kredi çektiren çete, bu parayı da aldı.
'MAHVOLDUM'
Irmak, yazlığını satmak üzereyken 86 yaşındaki babasının "Oğlum bunlar sahtekar" uyarısıyla dolandırıldığını anladı. Polise giderek suç duyurusunda bulunan Ali Rıza Irmak, "45 yıllık emeğimi çaldılar. Hiçbir şeyim kalmadı. Ben mahvoldum" ifadelerini kullandı.
300 BİNLİK TAŞ!
Tarsus'ta bankadan çektiği nakit 300 bin TL'yi aracının ön koltuğuna koyarak ilerleyen işadamı Y.Ö, aracına taş atılarak durduruldu. Ne olduğunu anlamak için aracından inen Ö.'nün 300 bin TL'si hırsızlar tarafından çalındı.
YUNUS EMRE KAVAK
'MAHVOLDUM'
Irmak, yazlığını satmak üzereyken 86 yaşındaki babasının "Oğlum bunlar sahtekar" uyarısıyla dolandırıldığını anladı. Polise giderek suç duyurusunda bulunan Ali Rıza Irmak, "45 yıllık emeğimi çaldılar. Hiçbir şeyim kalmadı. Ben mahvoldum" ifadelerini kullandı.
300 BİNLİK TAŞ!
Tarsus'ta bankadan çektiği nakit 300 bin TL'yi aracının ön koltuğuna koyarak ilerleyen işadamı Y.Ö, aracına taş atılarak durduruldu. Ne olduğunu anlamak için aracından inen Ö.'nün 300 bin TL'si hırsızlar tarafından çalındı.
YUNUS EMRE KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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