Prof. Dr. Ramazan Gençay, Kanada'nın Simon Frazer Üniversitesi ekonomi bölümünde görevliydi. 28 Kasım'da seminer için Kolombiya'nın Medellin kentine gitti. Ancak 6 Aralık'tan itibaren Gencay ile iletişim kesildi.
ŞÜPHELİ KADIN ARANIYOR
Ekipler, Gencay'ı bulmak için harekete geçti. 24 Aralık'ta Medellin'deki bir derenin kenarında ceset görenler, durumu polise bildirdi. Cesedin Prof. Dr. Gençay'a ait olduğu bildirildi. Soruşturma derinleştirildi. Polis, Gençay'ın en son salsa dersi verilen mekanda bir kadınla görüştüğünü ve 7-8 Aralık'ta kredi kartlarının kullanıldığını tespit etti. Kolombiya basını adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gençay'ın hırsız ve fuhuş çetelerinin sıkça kullandığı 'zombi ilacı' diye tanınan uyuşturucu ile öldürüldüğünü bildirdi. Bir grup kadın tarafından Gençay'ın içeceğine uyuşturucu madde katılmış olabileceği ihtimali değerlendirildi. Polisin Gençay'ın en son görüştüğü kadını aradığı bildirildi.
Gençay'ın eşi Carole eşinin ardından gözyaşı döküyor.
Gencay, doğa sevgisiyle tanıyordu.
ŞÜPHELİ KADIN ARANIYOR
Ekipler, Gencay'ı bulmak için harekete geçti. 24 Aralık'ta Medellin'deki bir derenin kenarında ceset görenler, durumu polise bildirdi. Cesedin Prof. Dr. Gençay'a ait olduğu bildirildi. Soruşturma derinleştirildi. Polis, Gençay'ın en son salsa dersi verilen mekanda bir kadınla görüştüğünü ve 7-8 Aralık'ta kredi kartlarının kullanıldığını tespit etti. Kolombiya basını adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gençay'ın hırsız ve fuhuş çetelerinin sıkça kullandığı 'zombi ilacı' diye tanınan uyuşturucu ile öldürüldüğünü bildirdi. Bir grup kadın tarafından Gençay'ın içeceğine uyuşturucu madde katılmış olabileceği ihtimali değerlendirildi. Polisin Gençay'ın en son görüştüğü kadını aradığı bildirildi.
Gençay'ın eşi Carole eşinin ardından gözyaşı döküyor.
Gencay, doğa sevgisiyle tanıyordu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.