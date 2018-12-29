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Profesör 'ın 'zombi' adı verilen ile öldürüldüğü saptandı

Türk profesör , ’da kayıplara karıştı. 18 gün sonra cesedine ulaşıldı. En son salsa kursunda bir kadınla görüştüğü ve “zombi” adı verilen yla öldürüldüğü saptandı.

Katil zombi
Prof. Dr. , 'nın Simon Frazer Üniversitesi ekonomi bölümünde görevliydi. 28 Kasım'da seminer için 'nın Medellin kentine gitti. Ancak 6 Aralık'tan itibaren Gencay ile iletişim kesildi.

ŞÜPHELİ KADIN ARANIYOR
Ekipler, Gencay'ı bulmak için harekete geçti. 24 Aralık'ta Medellin'deki bir derenin kenarında ceset görenler, durumu polise bildirdi. Cesedin Prof. Dr. Gençay'a ait olduğu bildirildi. Soruşturma derinleştirildi. Polis, Gençay'ın en son salsa dersi verilen mekanda bir kadınla görüştüğünü ve 7-8 Aralık'ta kredi kartlarının kullanıldığını tespit etti. Kolombiya basını adli tıp kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gençay'ın hırsız ve fuhuş çetelerinin sıkça kullandığı 'zombi ilacı' diye tanınan ile öldürüldüğünü bildirdi. Bir grup kadın tarafından Gençay'ın içeceğine uyuşturucu madde katılmış olabileceği ihtimali değerlendirildi. Polisin Gençay'ın en son görüştüğü kadını aradığı bildirildi.



Gençay'ın eşi Carole eşinin ardından gözyaşı döküyor.



Gencay, doğa sevgisiyle tanıyordu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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