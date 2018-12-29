ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Alzheimer, romatizma, kolesterol, menopoz ve kalp hastalıkları,kendini göstermeye başlıyor. Tüm bu hastalıklardan korunmanın yolu, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmaktan ve doktor kontrollerini zamanında yaptırmaktan geçiyor.Yaşlanmayla birlikte görülen hastalıklardan korunmanın şifrelerini açıklıyor. İleri yaşla birlikte kendini gösterendayanılmaz ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, her eve giren bu hastalıklarla ilgili şu bilgileri veriyor: