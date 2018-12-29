Yaşın ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Alzheimer, romatizma, kolesterol, menopoz ve kalp hastalıkları, 40'lı yaşlardan sonra kendini göstermeye başlıyor. Tüm bu hastalıklardan korunmanın yolu, sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmaktan ve doktor kontrollerini zamanında yaptırmaktan geçiyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisi ile geliyor! Yaşlanmayla birlikte görülen hastalıklardan korunmanın şifrelerini açıklıyor. İleri yaşla birlikte kendini gösteren romatizma, dayanılmaz ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, her eve giren bu hastalıklarla ilgili şu bilgileri veriyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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