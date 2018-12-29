Aşkını tarçınla!

Hoş kokusu ile bilinen tarçın, ağızları tatlandırıyor. Tatlıları süsleyen bu lezzet, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Kalp dostudur.
Kanserden korur.
Diş ağrısı dindirir.
Bal ile yendiğinde öksürüğü keser.
Kanı temizler.
Yaşlanmayı geciktirir.
Gripten korur.
Kolesterolü düşürür.
Kalp dostudur.
Kanserden korur.
Diş ağrısı dindirir.
Bal ile yendiğinde öksürüğü keser.
Kanı temizler.
Yaşlanmayı geciktirir.
Gripten korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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