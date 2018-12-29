Ah be İrem!

Kayseri'de babası Ünsal Akkoyun ile kavga eden İremnur Akkoyun (18), 12 Aralık'ta evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi soluğu karakolda aldı, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar devam ederken, İremnur'dan dün acı haber geldi. Polis ekipleri, çevresi sac levhalarla kapatılan 12 katlı metruk binanın bahçesinde karlar arasında genç kızın cansız bedenini buldu. İremnur'un birkaç gün önce binadan kendisini attığı belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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