Simge dram!

Antalya'da 26 yaşındaki üniversiteli Simge Yıldız'ın, internetten alınan silahla sokak ortasında öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayeti işledikten sonra intihar eden Nuri Karaata'nın babası İbrahim Karaata, "Simge benim öz kızım gibiydi. Bu yıl mayıs ayında nişanlandılar. Birkaç ay sonra ayrıldıklarını öğrendim. Nuri bunalıma girdi. Olaydan 2 gün önce oğlumun cep telefonuna 'kargonuz teslim edilecek' mesajı geldi. Mesajı okudum ama tüfek olacağını hiç düşünmedim. Ben oğlumdan çok Simge'ye üzülüyorum. Oğlumun ölmesinden çok katil olması beni yaraladı. Hala yaşananlara inanamıyorum" dedi. Bu arada Karaata'nın, 45 bin lirasını tahsil etmek için cinayetten 1,5 ay önce Simge'yi icraya verdiği belirlendi. Baba Karaata, "Bu parayı oğlum evlilik harcamaları için biriktirmesi amacıyla banka üzerinden Simge'ye göndermiş. Ayrılınca istemiş, alamayınca da icraya vermiş. Ben tahsil ettikten sonra oğlumun adına bir hayır kurumuna bağışlayacağım" diye konuştu.
Düğün hazırlıkları yaparken nişanlısından ayrılan Simge Yıldız, bu kararının ardından katledildi.
Düğün hazırlıkları yaparken nişanlısından ayrılan Simge Yıldız, bu kararının ardından katledildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.