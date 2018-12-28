Bugünkü
Takvim

Simge dram!

Gemici gencin, öldürdüğü üniversiteli nişanlısı Simge’yi 45 bin liralık alacağı için icraya verdiği ortaya çıktı.

Simge dram!
Antalya'da 26 yaşındaki üniversiteli Simge Yıldız'ın, internetten alınan silahla sokak ortasında öldürüldüğü anlaşıldı. işledikten sonra intihar eden Nuri Karaata'nın babası İbrahim Karaata, "Simge benim öz kızım gibiydi. Bu yıl mayıs ayında nişanlandılar. Birkaç ay sonra ayrıldıklarını öğrendim. Nuri bunalıma girdi. Olaydan 2 gün önce oğlumun cep telefonuna 'kargonuz teslim edilecek' mesajı geldi. Mesajı okudum ama tüfek olacağını hiç düşünmedim. Ben oğlumdan çok Simge'ye üzülüyorum. Oğlumun ölmesinden çok katil olması beni yaraladı. Hala yaşananlara inanamıyorum" dedi. Bu arada Karaata'nın, 45 bin lirasını tahsil etmek için cinayetten 1,5 ay önce Simge'yi icraya verdiği belirlendi. Baba Karaata, "Bu parayı oğlum evlilik harcamaları için biriktirmesi amacıyla banka üzerinden Simge'ye göndermiş. Ayrılınca istemiş, alamayınca da icraya vermiş. Ben tahsil ettikten sonra oğlumun adına bir hayır kurumuna bağışlayacağım" diye konuştu.



Düğün hazırlıkları yaparken nişanlısından ayrılan , bu kararının ardından katledildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSimge dram!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar