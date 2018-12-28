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gripten koruyor

Sarımsak gripten koruyor
Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle gibi soğuk algınlığı şikayetleri arttı. Prof. Dr. Çağrı Büke, solunum yolu enfeksiyonlarının yüzde 80'inin virüslerden, geriye kalan bölümün ise bakterilerden kaynaklandığını açıkladı. Antibiyotiklerin sadece bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını vurguladı. Büke, ve limonlu ballı su tüketiminin ise soğuk algınlığı şikayetlerini azalttığını anlattı.
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