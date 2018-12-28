Kanlı müzakere

Bunalımdaki genç falezlere çıktı. İntihara kalkıştı. Olay dün Antalya'da yaşandı. T.G. (24) falezlere gitti. Bir süre burada oturdu. Bıçakla kendini kesmeye başladı, kanlar içinde kaldı. Vatandaşlar polisi aradı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan genç adam, zaman zaman yukarı çıkıp, dinlendi ve dua etti. "Ben suçlu değilim" diye bağıran T.G., ikna olmayınca müzakere ekipleri çağrıldı. Ekipler, önce herkesi alandan uzaklaştırdı daha sonra gençle konuşmaya başladı. T.G. 4 saat süren ikna çabaları sonunda sallandığı falezlerden yukarı çıktı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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