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'nin sıra dışı yolculuğu

, tarlasını süren ’ın bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Sıfırdan zirveye
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve bu yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tarladan zirveye uzanan hikayesi dikkati çekiyor. Örencik köyünde çiftçi 'ın 1986 yılında tarlasını sürerken bulduğu heykellerle gün yüzüne çıkan ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Schmidt'in dünyaya tanıttığı Göbeklitepe, son dönemde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Kazı Başkanı ve Müze Müdürü Celal Uludağ, "Belki Göbeklitepe yeniden tarihi değiştirecek. Buranın potansiyeli çok yüksek. yoğunluğu iyiydi" diye konuştu.
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