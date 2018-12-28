Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve bu yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'nin tarladan zirveye uzanan hikayesi dikkati çekiyor. Örencik köyünde çiftçi Şavvak Yıldız'ın 1986 yılında tarlasını sürerken bulduğu heykellerle gün yüzüne çıkan ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde görevli Prof. Dr. Schmidt'in dünyaya tanıttığı Göbeklitepe, son dönemde dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ, "Belki Göbeklitepe yeniden tarihi değiştirecek. Buranın potansiyeli çok yüksek. Turizm yoğunluğu iyiydi" diye konuştu.
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