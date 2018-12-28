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i unutma

Bademi unutma
Unutkanlıkla kendini gösteren , yaşlılık hastalığı olarak biliniyor. 60 yaş üstünü tehdit ediyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren 5 mucize besini şöyle açıklıyor:

BADEM: Beyin gücünü arttırıyor.
AVOKADO: E vitaminiyle Alzheimer riskini düşürüyor.
FINDIK: Hücre yeniliyor ve Alzheimer'ı engelliyor.
TURUNÇGİLLER: C vitamini deposu olan limon, portakal, çilek, mango gibi , beyin sağlığını koruyor.
YEŞİL ÇAY: İçindeki flavonoidler sayesinde hafızayı geliştiriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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