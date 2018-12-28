Aşk meyvesi elma

Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan elma, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Elma aynı zamanda sperm kalitesini yükselterek, kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar, elmanın faydalarını saymakla bitiremiyor:
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kabızlığı önler.
Öksürüğü keser.
Dişleri güçlendirir.
Kolesterolü dengeler.
Kalp sağlığını korur.
Diyabeti önler.
Uykusuzluğa iyi gelir.
Cinsel isteği arttırır.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kabızlığı önler.
Öksürüğü keser.
Dişleri güçlendirir.
Kolesterolü dengeler.
Kalp sağlığını korur.
Diyabeti önler.
Uykusuzluğa iyi gelir.
Cinsel isteği arttırır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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