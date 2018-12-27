Yeni yıla sayılı günler kaldı. Milli Piyango'nun 70 milyon TL'lik ikramiyesi hayalleri zıplattı. Çeyrek, yarım, tam biletler kapışıldı. İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla adeta müşteri akınına uğradı. Nimet Abla'nın önündeki kuyruk Unkapanı'na kadar uzandı. O kuyruğa zenginler de katıldı. Ünlü bir işadamının Nimet Abla'dan 30 bin adet çeyrek bilet aldığı ortaya çıktı. Yani işadamı 70 milyon TL uğruna 525 bin TL yatırdı. Çeyrek bilete ikramiye isabet etse kazanılacak rakamın 17.5 milyon TL olduğu açıklandı. Herkes ünlü işadamının kimliğine odaklanırken Nimet Abla kendi piyangosunu kazandı. Ünlü işadamının biletlerine amorti vurması halinde 126 bin lira kazanacağı hesaplandı.
SINIRSIZ YATIRIM
Peki 70 milyon TL'lik ikramiye ile neler alınır:
49 bin 122 Cumhuriyet altını
İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire...
İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanesi 3.5 milyon liradan 20 adet daire
İstanbul'da tanesi 1 milyon 395 bin liradan 50 adet ticari taksi plakası
Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 44 adet Mercedes S400...
14 adet yolcu kapasiteli 1 adet ikinci el Falcon 2000 tipi jet...
İstanbul Boğazı'na müstakil bir yalı ya da tanesi 19 milyon liradan 3 villa...
SINIRSIZ YATIRIM
Peki 70 milyon TL'lik ikramiye ile neler alınır:
49 bin 122 Cumhuriyet altını
İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire...
İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanesi 3.5 milyon liradan 20 adet daire
İstanbul'da tanesi 1 milyon 395 bin liradan 50 adet ticari taksi plakası
Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 44 adet Mercedes S400...
14 adet yolcu kapasiteli 1 adet ikinci el Falcon 2000 tipi jet...
İstanbul Boğazı'na müstakil bir yalı ya da tanesi 19 milyon liradan 3 villa...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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