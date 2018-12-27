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'nun yılbaşı ikramiyesi hayalleri süslüyor

70 milyonluk yılbaşı ikramiyesi hayallerin en tepesine ulaştı! Zengini, fakiri “Belki bana çıkar” umuduyla ’nun bileerini kaptı. Ünlü bir işadamı da Eminönü’ndeki ’ya gidip 30 bin çeyrek aldı. Ünlü gişeye 525 bin TL kazandırdı...

Veli'nimet'!
Yeni yıla sayılı günler kaldı. 'nun 70 milyon 'lik ikramiyesi hayalleri zıplattı. Çeyrek, yarım, tam biletler kapışıldı. Eminönü'ndeki adeta müşteri akınına uğradı. Nimet Abla'nın önündeki kuyruk Unkapanı'na kadar uzandı. O kuyruğa zenginler de katıldı. Ünlü bir işadamının Nimet Abla'dan 30 bin adet çeyrek bilet aldığı ortaya çıktı. Yani işadamı 70 milyon TL uğruna 525 bin TL yatırdı. Çeyrek bilete ikramiye isabet etse kazanılacak rakamın 17.5 milyon TL olduğu açıklandı. Herkes ünlü işadamının kimliğine odaklanırken Nimet Abla kendi piyangosunu kazandı. Ünlü işadamının biletlerine amorti vurması halinde 126 bin lira kazanacağı hesaplandı.


SINIRSIZ YATIRIM
Peki 70 milyon TL'lik ikramiye ile neler alınır:

49 bin 122 Cumhuriyet altını
İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire...
İstanbul 'nde tanesi 3.5 milyon liradan 20 adet daire
İstanbul'da tanesi 1 milyon 395 bin liradan 50 adet ticari taksi plakası
Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 44 adet Mercedes S400...
14 adet yolcu kapasiteli 1 adet ikinci el Falcon 2000 tipi jet...
'na müstakil bir yalı ya da tanesi 19 milyon liradan 3 villa...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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