Faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzu, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
İshali keser.
Astım, bronşit ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
Kolesterolü düşürür.
İshali keser.
Astım, bronşit ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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