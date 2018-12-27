Faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzu, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü düşürür.

İshali keser.

Astım, bronşit ve öksürüğü keser.

Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.

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