Bugünkü
Takvim

cinsel gücü artırıyor! Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?

Keçiboynuzuyla güçlenin
Faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzu, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
İshali keser.
Astım, bronşit ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKeçiboynuzu cinsel gücü artırıyor! Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar