Dede oku'yol'

Giresun Güce'de yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, her gün gazete okumak için evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine yürüyor. Demirel; "Gazete okuma alışkanlığımdan, teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki olayları yazılı basından takip ediyorum" diyor.