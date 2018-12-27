Dede oku'yol'

Giresun Güce'de yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, her gün gazete okumak için evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine yürüyor. Demirel; "Gazete okuma alışkanlığımdan, teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki olayları yazılı basından takip ediyorum" diyor.
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