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Dede oku'yol'

Dede oku'yol'
Giresun Güce'de yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, her gün gazete okumak için evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine yürüyor. Demirel; "Gazete okuma alışkanlığımdan, teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki olayları yazılı basından takip ediyorum" diyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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