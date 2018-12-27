Çirkin pazarlık

Azmettirici kocanın teklifi pes dedirtti. Olay 2016'da Bursa'da meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın (32), oğlunun babası olan yasak aşkı Ümit Şahin'i (30) öldürdü. Kadın tutuklandı. Eşi Mehmet Aydın hakkında ise 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adam kabul etmedi.
Neşe Aydın, "Ümit'in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi. Çocuğun ondan olduğunu hiçbir zaman saklamadım" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi. Şahin'in ailesinin avukatı Akan Demir, kocanın, maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Aydın'ın "Çocuğu size verelim, şikayeti geri çekin" dediği ileri sürüldü.
Ümit Şahin, hayatını kaybetti. Ondan geriye oğluyla çektirdiği bu fotoğraf kaldı.
Neşe Aydın, "Ümit'in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi. Çocuğun ondan olduğunu hiçbir zaman saklamadım" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi. Şahin'in ailesinin avukatı Akan Demir, kocanın, maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Aydın'ın "Çocuğu size verelim, şikayeti geri çekin" dediği ileri sürüldü.
Ümit Şahin, hayatını kaybetti. Ondan geriye oğluyla çektirdiği bu fotoğraf kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.