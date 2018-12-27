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Çirkin pazarlık

’da bir kadın, yasak aşkını öldürdü. Azmettirici kocanın, adamın ailesine, “Çocuğu alın, şikayetçi olmayın” diyerek pazarlık yaptığı ileri sürüldü...

Çirkin pazarlık
Azmettirici kocanın teklifi pes dedirtti. Olay 2016'da 'da meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın (32), oğlunun babası olan yasak aşkı Ümit Şahin'i (30) öldürdü. Kadın tutuklandı. Eşi Mehmet Aydın hakkında ise 'cinayete azmettirmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adam kabul etmedi.

, "Ümit'in ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi. Çocuğun ondan olduğunu hiçbir zaman saklamadım" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi. Şahin'in ailesinin avukatı Akan Demir, kocanın, maktulün ailesine uzlaşma teklifinde bulunduğunu iddia etti. Aydın'ın "Çocuğu size verelim, şikayeti geri çekin" dediği ileri sürüldü.




, hayatını kaybetti. Ondan geriye oğluyla çektirdiği bu fotoğraf kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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