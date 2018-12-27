Bir dakika içinde yapılan işler dudak uçuklattı Dünyada bir dakika içinde yaşanan olaylar araştırıldı. Bu kısacık sürede doğumdan kazanılan paraya kadar yapılabilen işler, dudak uçuklattı.

Dünya nüfusu 7.6 milyara yaklaştı. Bu insanların uğraşıları araştırıldı. 60 saniye gibi kısa sürede yapılanların listesi herkesi şaşırttı. Sonuçta "1 dakikada ne yapılabilir ki" diyenler, "Hayret" demekten geri kalamadı. İşin içine matematik girince çok ilginç rakamlar ortaya çıktı. Örneğin 60 saniye içerisinde ne kadar twit gönderildiği, kimin hangi işle uğraştığı yani gün boyunca oluşan hareketler, dünyadaki o büyük resmi ortaya çıkardı:





100.000 twit gönderiliyor, Facebook'a 277,000 giriş yapılıyor.

116 kişi evleniyor, 144 kişi yeni bir eve taşınıyor, 83,000 kişi sevişiyor.

255 bebek doğuyor, bunların 15 tanesi engelli, 113 tanesi de açlık sınırının altında, 18 kişi açlıktan ölüyor.

Dünyada bir kişi ortalama 0.013 dolar kazanırken, ABD'de 0.096 dolar kazanıyor.

Nike'ın Vietnam'daki fabrikalarında bir işçi 0.0014 dolara çalışırken, şirket ise 36,000 dolar kazanıyor. nüfusu 7.6 milyara yaklaştı. Bu insanların uğraşıları araştırıldı.Sonuçta "1 dakikada ne yapılabilir ki" diyenler, "Hayret" demekten geri kalamadı. İşin içine matematik girince çok ilginç rakamlar ortaya çıktı. Örneğin 60 saniye içerisinde ne kadar twit gönderildiği, kimin hangi işle uğraştığı yani gün boyunca oluşan hareketler, dünyadaki o büyük resmi ortaya çıkardı: Google 'da 2 milyon arama yapılıyor, Flicker'a 3 milyon fotoğraf yükleniyor.116 kişi evleniyor, 144 kişi yeni bir eve taşınıyor, 83,000 kişi sevişiyor.Dünyada bir kişi ortalama 0.013 dolar kazanırken, ABD'de 0.096 dolar kazanıyor. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER