Kara kış yüzünü gösterdi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hayat durma noktasına geldi. Ankara, Bolu ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 35 ilde okullar tatil edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise öğrencilerin kahramanı haline geldi. Vali Çakacak tatil kararını Twitter üzerinden açıklayınca kentteki öğrenciler sevinçten adeta deliye döndü. Öğrencilerin 'Vali Amca' diye seslendiği Özdemir Çakacak'a yönelik şu mesajları gülümsetti:
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın.
Sen dünyanın en mükemmel valisi olabilirsin.
Vali amca sayende sınavlarıma bir gün daha fazla çalışabileceğim.
Bu hareketle çok kalpler kazandınız.
David Beckham'dan da Kıvanç Tatlıtuğ'dan da daha yakışıklısın.
ANKARA
Ankara beyaza durdu. Gündem kar topu oldu.
Ankara'da vatandaşlar bembeyaz örtünün keyfini doyasıya yaşadı.
İSTANBUL
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın.
Sen dünyanın en mükemmel valisi olabilirsin.
Vali amca sayende sınavlarıma bir gün daha fazla çalışabileceğim.
Bu hareketle çok kalpler kazandınız.
David Beckham'dan da Kıvanç Tatlıtuğ'dan da daha yakışıklısın.
ANKARA
Ankara beyaza durdu. Gündem kar topu oldu.
Ankara'da vatandaşlar bembeyaz örtünün keyfini doyasıya yaşadı.
İSTANBUL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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