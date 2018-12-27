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Valisi Özdemir Çakacak öğrencilerin kahramanı oldu

Kar lapa lapa indi. 35 ilde eğitime ara verildi. Eskişehir’de okulları tatil eden Vali Özdemir Çakacak ise öğrencilerin gözdesi haline geldi: Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Kıvanç’tan daha yakışıklısın.

Vali'nimet'
Kara kış yüzünü gösterdi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hayat durma noktasına geldi. , Bolu ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 35 ilde okullar tatil edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise öğrencilerin kahramanı haline geldi. Vali Çakacak tatil kararını Twitter üzerinden açıklayınca kentteki öğrenciler sevinçten adeta deliye döndü. Öğrencilerin 'Vali Amca' diye seslendiği Özdemir Çakacak'a yönelik şu mesajları gülümsetti:



Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın.
Sen dünyanın en mükemmel valisi olabilirsin.



Vali amca sayende sınavlarıma bir gün daha fazla çalışabileceğim.
Bu hareketle çok kalpler kazandınız.
David Beckham'dan da Kıvanç Tatlıtuğ'dan da daha yakışıklısın.



ANKARA
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Ankara'da vatandaşlar bembeyaz örtünün keyfini doyasıya yaşadı.



İSTANBUL

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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