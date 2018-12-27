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'a taksimetre şoku!

Aksimetre
İstanbul'daki taksimetre skandalını ünlü piyanist da yaşadı. Akbar, Taksim'den Harbiye'ye gitmek için bir taksiyi durdurdu. Kapıyı açıp şoföre "Harbiye" dedi. Ancak taksici isteyince şoka girdi. Ünlü sanatçı yaşadığı şoku sosyal medyada şöyle dile getirdi: "Şoförden 20 Euro rakamını duyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Beni yabancı zannetmişti. Türkçe olarak 'Ne diyorsunuz, burası çok yakın' deyince utanıp hızlıca uzaklaştı! Taksiciler, yapmayın etmeyin, ne kadar kötü bir imaj oluyor turistlere karşı."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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