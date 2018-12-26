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Sherlock Merve

Üniversite öğrencisi Merve Akarsu, gezmek için gittiği köyünde evlatlık olduğunu öğrendi! Hayatının şokunu yaşayan , kendisini hastane tuvaletine bırakan gerçek ailesine seslendi: Neden terk edildiğimi öğrenmek hakkım!

Sherlock Merve
İstanbul'da yaşayan Seyit ve Asuman Akarsu çifti, bir bebeği evlatlık edinerek çocuk hasretini dindirmek istedi. Bunun için 1996'da İstanbul Eminönü'ndeki Müdürlüğü'ne gitti. Başvurudan iki yıl sonra 'da bir bebeği evlatlık alabileceklerini söyledi. Apar topar Şanlıurfa'ya gidip, Pınar Çetin isimli kız bebeği evlatlık alan çiftin mutluluğu perçinlendi...

ÇOBANDAN AL HABERI!
Mutlu çift, öz evlatları gibi büyüttükleri ve Merve ismini verdikleri kızlarına, gerçeği söylemedi. Yıllar geçip gitti... İlkokul ve ortaokulu bitiren Merve (19), üniversiteye girdi. Özel bir okulda gastronomi öğrenimi gören , 2.5 yıl önce annesinin Pendik'teki köyüne gitti. Buradaki çobandan evlatlık olduğunu öğrendi. Şoka uğrayan kız, gerçeği bilmek için harekete geçti. 2.5. yıldır annesiyle birlikte 'öz ailesini' arayan Merve, "Urfa'ya gittik. Hastanede çalışan birinden, çarşaflı 3 kadının beni getirip tuvalete bıraktığını öğrendim. Kardeşim var mı, neredeler, kimler bilmek istiyorum" dedi.

YUNUS EMRE KAVAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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