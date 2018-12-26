Sherlock Merve

İstanbul'da yaşayan Seyit ve Asuman Akarsu çifti, bir bebeği evlatlık edinerek çocuk hasretini dindirmek istedi. Bunun için 1996'da İstanbul Eminönü'ndeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gitti. Başvurudan iki yıl sonra Şanlıurfa'da bir bebeği evlatlık alabileceklerini söyledi. Apar topar Şanlıurfa'ya gidip, Pınar Çetin isimli kız bebeği evlatlık alan çiftin mutluluğu perçinlendi...
ÇOBANDAN AL HABERI!
Mutlu çift, öz evlatları gibi büyüttükleri ve Merve ismini verdikleri kızlarına, gerçeği söylemedi. Yıllar geçip gitti... İlkokul ve ortaokulu bitiren Merve (19), üniversiteye girdi. Özel bir okulda gastronomi öğrenimi gören genç kız, 2.5 yıl önce annesinin Pendik'teki köyüne gitti. Buradaki çobandan evlatlık olduğunu öğrendi. Şoka uğrayan kız, gerçeği bilmek için harekete geçti. 2.5. yıldır annesiyle birlikte 'öz ailesini' arayan Merve, "Urfa'ya gittik. Hastanede çalışan birinden, çarşaflı 3 kadının beni getirip tuvalete bıraktığını öğrendim. Kardeşim var mı, neredeler, kimler bilmek istiyorum" dedi.
YUNUS EMRE KAVAK
ÇOBANDAN AL HABERI!
Mutlu çift, öz evlatları gibi büyüttükleri ve Merve ismini verdikleri kızlarına, gerçeği söylemedi. Yıllar geçip gitti... İlkokul ve ortaokulu bitiren Merve (19), üniversiteye girdi. Özel bir okulda gastronomi öğrenimi gören genç kız, 2.5 yıl önce annesinin Pendik'teki köyüne gitti. Buradaki çobandan evlatlık olduğunu öğrendi. Şoka uğrayan kız, gerçeği bilmek için harekete geçti. 2.5. yıldır annesiyle birlikte 'öz ailesini' arayan Merve, "Urfa'ya gittik. Hastanede çalışan birinden, çarşaflı 3 kadının beni getirip tuvalete bıraktığını öğrendim. Kardeşim var mı, neredeler, kimler bilmek istiyorum" dedi.
YUNUS EMRE KAVAK
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