Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor! Kitapları, dünya çapında 8 milyondan fazla satan Çek yazar ve şifacı Maria Treben, hastalıkların bitkilerden gelen çaresini açıklıyor. Ağız kokusundan MS'e, şeker hastalığından rahim kanserine kadar A'dan Z'ye hastalıkların şifasının doğadan geldiğini vurguluyor. Treben, önerdiği bitkisel ilaçların mutlaka doktor kontrolünde ve doktor önerisinde tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Hastalıklar için geliştirdiği doğal reçeteleri şöyle sıralıyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.