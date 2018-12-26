Bugünkü
Takvim

Romatizmaya | Şifacı reçeteleri Takvim'de

Kitaplarıyla dünyayı kasıp kavuran şifacı , hastalıkların doğadan gelen şifasını açıkladı. için adaçayı, bronşit için kırk kilit otu, romatizma ları için de ütüyle ısıtılmış lahana yaprağının iyi geldiğini anlattı...




Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor! Kitapları, dünya çapında 8 milyondan fazla satan Çek yazar ve şifacı Maria Treben, hastalıkların bitkilerden gelen çaresini açıklıyor. Ağız kokusundan MS'e, şeker hastalığından rahim kanserine kadar A'dan Z'ye hastalıkların şifasının doğadan geldiğini vurguluyor. Treben, önerdiği bitkisel ilaçların mutlaka doktor kontrolünde ve doktor önerisinde tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Hastalıklar için geliştirdiği doğal reçeteleri şöyle sıralıyor...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriRomatizmaya ısırgan otu | Şifacı Maria Treben reçeteleri Takvim'de
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar