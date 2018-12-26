bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor.okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor! Kitapları, dünya çapındahastalıkların bitkilerden gelen çaresini açıklıyor. Ağız kokusundan MS'e, şeker hastalığından rahim kanserine kadar A'dan Z'ye hastalıkların şifasının doğadan geldiğini vurguluyor. Treben, önerdiği bitkisel ilaçların mutlakave doktor önerisinde tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Hastalıklar için geliştirdiği doğal reçeteleri şöyle sıralıyor...