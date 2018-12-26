Nasırıma basma Vatandaşlar, metrobüs anılarını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel’e anlattı.

Vatandaşlar, metrobüs anılarını Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e anlattı.



İLACIMI BULDUM

Geçtiğimiz günlerde metrobüse bindikten sonra migrenim tuttu. Ağrım dayanılmaz oldu. Beni gören bir yolcu, hemen "Neyin var? İyi misin?" diye sordu. Ben kısık bir sesle sadece, "Migrenim var. İlacımı almamışım" diyebildim. Ben yere çömelmek isterken, hemen birilerinin kalktığını ve beni oturttuklarını fark ettim. Bu arada, bana yardım eden genç, "Migren ilacı ve suyu olan var mı?" diyerek, adeta metrobüsü ayağa kaldırdı. Aradan ne kadar geçti bilemiyorum, bana getirilen migren ilacı ile suyu içtiğimi ve 5 dakika sonra kendime geldiğimi biliyorum. İlaç sayesinde kendime geldim. Tüm yolculara teşekkür ettim.



ACIDAN AĞLADIM

Kartal'da oturuyorum, Levent'te çalışıyorum. Ünlü bir mağazadan kışlık bot almıştım. İlk anda ayağımı sıkmadı, ancak aradan geçen 5 günde serçe parmağımda nasır oluştu. Ayakkabıyı değiştirdim, ama nasırdan kurtulamadım. Nasır bandı ile dolaşıyordum. Söğütlüçeşme'den metrobüse binmiştim. Metrobüs çok kalabalıktı. Zincirlikuyu'ya gelene kadar, nasırlı ayağıma tam 3 kez basıldı. Allah kimseye nasır vermesin. Her nasırıma basılmasında, başımdan kaynar sular dökülüyor sandım. Acıdan ağladım resmen. Yani demem o ki, nasırı olan metrobüse binmesin.





METROBÜSTE / MEVLÜT YÜKSEL