Kolombiyalı kadın pilot Alejandra Maria Gomez Rozo (32), THY'de işe girerek hayalini gerçekleştirdi. Rozo, Bogota'da dünyaya geldi. Dünyayı keşfetmek için pilot olmaya karar verdi. Liseden sonra havacılık eğitimi alan Rozo, ilk olarak ülkesindeki bir havayolu şirketinde pilot olarak işe girdi. Daha sonra bir kargo firmasında kariyerine devam etti. Son olarak iş başvurusu yaptığı THY'den olumlu cevap geldi. 8 ay önce Boeing 777 pilotu olarak THY'de ikinci pilotluk görevine başlayan Rozo, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
Kolombiyalı pilot, "Türkiye'de dünyanın ortasında gibiyim. THY'yi tercih etme nedenim, dünyayı keşfetme isteğim. THY'nin birçok yere uçuşu var. Dünya haritasında parmağımı koyduğum her yere gidebilirim. Kolombiya'da kalsam bunu başaramazdım" dedi.
İstanbul'un trafiği hariç her şeyini sevdiğini anlatan Kolombiyalı kadın pilot, Türk yemeklerinden de en çok karnıyarığı sevdiğini dile getirdi.
Kolombiyalı pilot, "Türkiye'de dünyanın ortasında gibiyim. THY'yi tercih etme nedenim, dünyayı keşfetme isteğim. THY'nin birçok yere uçuşu var. Dünya haritasında parmağımı koyduğum her yere gidebilirim. Kolombiya'da kalsam bunu başaramazdım" dedi.
İstanbul'un trafiği hariç her şeyini sevdiğini anlatan Kolombiyalı kadın pilot, Türk yemeklerinden de en çok karnıyarığı sevdiğini dile getirdi.
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