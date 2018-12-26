Bugünkü
Takvim

Doğuştan yetenek

Sol eli olmayan ve öğretmenin kendisi için yaptığı özel aparatla gitar çalmaya başlayan , imkansızı başardı. 11 yaşındaki yetenek, ilk konserini vermeye hazırlanıyor.

Doğuştan yetenek
Denizli'de yaşayan ve fabrikada iş makinesi operatörlüğü yapan Erdem Gürel (35) ile Müşerref Gürel (35) çiftinin 2 çocuğundan , doğuştan sol eli olmadan dünyaya geldi. Gürel çifti, kızlarına hiçbir engeli yokmuş gibi davranıp, mümkün olduğunca kendisini desteklemeye çalıştı. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve boş zamanlarında yüzme kursuna giden Nuriye Gürel, isteği üzerine ailesi tarafından yaklaşık 10 gün önce mahallede bulunan özel müzik okulundaki gitar kursuna kaydını yaptırdı.

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Müzik öğretmeni Anıl Zengin, satın aldığı medikal bilekliğe, ucunda mızrap bulunan çanta parçası ekleyerek, aparat yaptı. Bu aparatı Gürel'e takan Zengin, küçük kızın rahatlıkla gitar çalabilmesini sağladı. ise Nuriye'nin hayatına küçük dokunuş yaptığını belirterek, "Hayalleri için adım atmasını sağladık. Müzik evimizin konseri var Nuriye açılışı gitar çalarak yapacak" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriDoğuştan yetenek
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar