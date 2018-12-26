Doğuştan yetenek

Denizli'de yaşayan ve fabrikada iş makinesi operatörlüğü yapan Erdem Gürel (35) ile Müşerref Gürel (35) çiftinin 2 çocuğundan Nuriye Gürel, doğuştan sol eli olmadan dünyaya geldi. Gürel çifti, kızlarına hiçbir engeli yokmuş gibi davranıp, mümkün olduğunca kendisini desteklemeye çalıştı. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve boş zamanlarında yüzme kursuna giden Nuriye Gürel, isteği üzerine ailesi tarafından yaklaşık 10 gün önce mahallede bulunan özel müzik okulundaki gitar kursuna kaydını yaptırdı.
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Müzik öğretmeni Anıl Zengin, satın aldığı medikal bilekliğe, ucunda mızrap bulunan çanta parçası ekleyerek, aparat yaptı. Bu aparatı Gürel'e takan Zengin, küçük kızın rahatlıkla gitar çalabilmesini sağladı. Anıl Zengin ise Nuriye'nin hayatına küçük dokunuş yaptığını belirterek, "Hayalleri için adım atmasını sağladık. Müzik evimizin konseri var Nuriye açılışı gitar çalarak yapacak" dedi.
AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Müzik öğretmeni Anıl Zengin, satın aldığı medikal bilekliğe, ucunda mızrap bulunan çanta parçası ekleyerek, aparat yaptı. Bu aparatı Gürel'e takan Zengin, küçük kızın rahatlıkla gitar çalabilmesini sağladı. Anıl Zengin ise Nuriye'nin hayatına küçük dokunuş yaptığını belirterek, "Hayalleri için adım atmasını sağladık. Müzik evimizin konseri var Nuriye açılışı gitar çalarak yapacak" dedi.
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