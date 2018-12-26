Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz kurtarılamadı

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28) kurtarılamadı. Acı haberi alan şehit askerin Balıkesir'deki ailesi yıkıldı. Yılmaz, memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak. Bu arada Iğdır'da kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.
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