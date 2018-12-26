Bugünkü
Takvim

Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz kurtarılamadı

Kurtarılamadı
İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28) kurtarılamadı. Acı haberi alan şehit askerin 'deki ailesi yıkıldı. Yılmaz, memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak. Bu arada 'da kobra tipi aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAstsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz kurtarılamadı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar