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’da kahvehane işleten ‘’ olarak tanınan Mehmet Kuduş, tarifeli çay listesi uygulamaya başladı. Müşterilerini nezakete davet ediyor...

Pire Mehmet
Kahveci nezaket kurallarına göre fiyat tariflendirmesi yaptı. Vatandaşlar, bu liste sayesinde hem çayı daha ucuza içiyor hem de daha kibar oluyor. 'da kahvehane işleten 'Pire Mehmet', kendisinden çay isteyen müşterilerden çayı isteyiş şekline göre Kuduş, "Pire Bey, müsaitseniz çay alabilir miyim?" diyene çayı 75 kuruştan veriyor. "Çay verir misin?" diyenden 1 lira, "Çay alabilir miyim?" diyenden 1,25 , "Çay gönder" diyenden 1,75 TL, "Çay ver" diyenden 2 lira ücret alıyor.
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