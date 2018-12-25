Ispanakla güzelleşin!

Soğuk hava, cildimizi de olumsuz etkiliyor. Kışın yaşanan cilt kuruluğu özellikle kadınları mutsuz ediyor. Tanfer Sağlık ve Estetik Kliniği Direktörü Seycan Tanfer, cilt kuruluğunu önleyecek ipuçlarını sıralıyor. Öncelikle cildin nemlendirilmesi gerektiğini belirten Tanfer; fındık, fıstık, kuru üzüm, balık, havuç ve ıspanak gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Günde en az 2 litre su içilmesini tavsiye ediyor.
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