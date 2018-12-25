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la güzelleşin!

Ispanakla güzelleşin!
Soğuk hava, cildimizi de olumsuz etkiliyor. Kışın yaşanan cilt kuruluğu özellikle kadınları mutsuz ediyor. Tanfer ve Estetik Kliniği Direktörü Seycan Tanfer, cilt kuruluğunu önleyecek ipuçlarını sıralıyor. Öncelikle cildin nemlendirilmesi gerektiğini belirten Tanfer; fındık, fıstık, kuru üzüm, balık, havuç ve gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor. Günde en az 2 litre su içilmesini tavsiye ediyor.
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