Bravo Burak

Samsun'da özel bir şirkette asgari ücretle çalışan evli ve 1 çocuk babası Burak Kurum (24), kaldırımda bilezik buldu. Soluğu karakolda aldı. 7 bin lira değerindeki bileziğin sahibini bulamadı. 6 aydır aramaya devam ediyor. Genç adam, "Para kazanmak kolay değil. 10 liramı kaybetsem üzülürüm. Ben de zor şartlar altında para kazanıyorum. Onun için kaybeden de üzülmüştür. 6 aydır sahibini arıyorum. Hırsızlık olayı çok oluyor. Yarın bir gün bu bilezik çalınsa benim vicdanım sızlar. Evimde rahat uyuyamıyorum. Bileziği sahibine teslim edip ben de rahat edeyim" dedi.