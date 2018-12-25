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Bin 600 derecelik kazana atladı

Bin 600 derecelik kazana atladı
Samsun'da fabrikada çelik eritme kazanının temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., dün bin 600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içine atladı. Korkunç bir şekilde öldü. Fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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