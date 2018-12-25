Bin 600 derecelik kazana atladı

fabrikada çelik eritme kazanının temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası, dünderece sıcaklıkta bulunan kazanın içine atladı.Fabrika yönetimi diğer çalışanlara da 2 gün idari izin verdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.